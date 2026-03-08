«Очень холодно»: игрок «Рубина» пожаловался на погоду в матче с «Краснодаром»

Игрок «Рубина» Грипши: во время матча с «Краснодаром» было очень холодно

Полузащитник казанского «Рубина» Назми Грипши признался, что во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» было очень холодно. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Для меня эта погода не нова, потому что я играл в Астане. Но сегодня казалось, что очень холодно, холоднее, чем обычно. Мы очень усердно работали всю неделю, с помощью всего персонала и команды смогли победить», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Рубина». Первый гол в этой игре оформил Грипши с передачи Жак-Жюльена Сиве на 24-й минуте. Второй мяч казанской команды забил Константин Нижегородов на 73-й минуте. Единственный гол «быков» оформил Джон Кордоба на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, имея в активе 43 очка. Команда на один балл опережает «Зенит», который в матче 20-го тура проиграл «Оренбургу». «Рубин» идет на седьмой позиции, набрав 26 очков.

В следующем туре национального первенства краснодарская команда 14 марта на выезде сыграет с «Сочи», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:45 по московскому времени. Казанский клуб на день позже на своем стадионе примет московский «Локомотив», начало игры — 19:00 мск.

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ.