«Краснодар» проиграл «Рубину», но сохранил лидерство в РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в этой игре оформил Назми Грипши с передачи Жак-Жюльена Сиве на 24-й минуте. Второй мяч казанской команды забил Константин Нижегородов на 73-й минуте. Единственный гол «быков» оформил Джон Кордоба на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, имея в активе 43 очка. Команда на один балл опережает «Зенит», который в матче 20-го тура проиграл «Оренбургу». «Рубин» идет на седьмой позиции, набрав 26 очков.

В следующем туре национального первенства краснодарская команда 14 марта на выезде сыграет с «Сочи», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:45 по московскому времени. Казанский клуб на день позже на своем стадионе примет московский «Локомотив», начало игры — 19:00 мск.

