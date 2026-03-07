Спорт
Борьба за выживание: «Пари НН» принимает «Сочи». LIVE
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги встречаются борющиеся за выживание «Пари НН» и «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
07 марта 19:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Совкомбанк Арена», Нижний Новгород, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 20-го тура Российской премьер-лиги в битве за выживание «Пари НН» принимает на своем поле «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.