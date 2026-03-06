Россиян призвали поддержать паралимпийцев

Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев, которые впервые за 12 лет будут выступать с национальным флагом и гимном на Играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Организаторы акции призвали россиян публиковать в соцсетях пожелания успехов спортсменам с хэштегом #Вотличнойформе. Они рассказали, что на проведение флешмоба их вдохновили слова семикратной олимпийской чемпионки и главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной.

Ранее в беседе с журналистами она подчеркнула, что наши спортсмены — наша гордость.

«Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», — сказала Ромашина.

Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Двусторонние приглашения получили шесть россиян.