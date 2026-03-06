Размер шрифта
«Трещала несколько недель»: Тарасова о рухнувшей крыше катка ЦСКА

Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что перед обрушением на катке ЦСКА несколько недель трещала крыша. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я ходила туда на тренировки к Елене Водорезовой (Буяновой) и бывала там в совершенно разное время. Крыша могла обвалиться и раньше, она уже несколько недель трещала. Елена Германовна пришла на работу в 10 утра, представляете, какую картину она там застала?» — рассказала она.

6 марта РИА Новости сообщило, что на катке ЦСКА обвалилась крыша. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел 20 февраля, никто не пострадал.

Общая площадь катка составляет 3700 кв.м. Как указано на сайте ЦСКА, в настоящее время ледовый каток полностью отдан под тренировки СДЮШОР ЦСКА имени Станислава Жука по фигурному катанию, знаменитую своими богатыми традициями, воспитанниками школы являются олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Александр Зайцев, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков. В свое время там тренировались олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпион Европы Марк Кондратюк, который позднее вместе со своим тренером Светланой Соколовской ушел в школу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Ранее ученики Этери Тутберидзе проиграли одну сотую балла в финале Гран-при России.

 
