Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Губерниев способен исполнить много трюков на пилоне, заявила чемпионка России

Чемпионка России по пилонному спорту Костенко пожелала дать урок Губерниеву
Илья Питалев/РИА Новости

Чемпионка России по пилонному спорту Екатерина Костенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что хотела бы дать мастер-класс телеведущему Дмитрию Губерниеву.

«Губерниев хвастается своей превосходной формой «стройного кипариса»? С удовольствием провела бы тренировку Дмитрию! Тем более он уже имеет представление о специфике пилонного спорта, так что первый шаг уже сделан. Есть много хороших трюков, которые у него могут получиться уже на первом занятии. Уверена, ему понравится!» — сказала Костенко.

Чемпионка России отметила, что Губерниев комментировал чемпионат мира по пилонному спорту, который проходил под эгидой самой крупной международной федерации — POSA (Pole Sports & Arts World Federation).

«Однажды чемпионат POSA показывали по НТВ с комментариями Дмитрия Губерниева. Правда, часов в 12 ночи, но тем не менее, — отметила Костенко. — Есть два способа показать пилон — как шоу и как непосредственно соревнования. Первый вариант показывают довольно активно — с хорошей точки зрения или не очень. В разных шоу талантов много пилонистов. В «Минуте славы» году в 2014-м победила Ольга Трифонова, которая очень сильно повлияла на развитие детского пилона».

Ранее чемпионка заявила, что фигуристка Валиева хорошо проявила бы себя на шесте.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!