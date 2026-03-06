Губерниев способен исполнить много трюков на пилоне, заявила чемпионка России

Чемпионка России по пилонному спорту Екатерина Костенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что хотела бы дать мастер-класс телеведущему Дмитрию Губерниеву.

«Губерниев хвастается своей превосходной формой «стройного кипариса»? С удовольствием провела бы тренировку Дмитрию! Тем более он уже имеет представление о специфике пилонного спорта, так что первый шаг уже сделан. Есть много хороших трюков, которые у него могут получиться уже на первом занятии. Уверена, ему понравится!» — сказала Костенко.

Чемпионка России отметила, что Губерниев комментировал чемпионат мира по пилонному спорту, который проходил под эгидой самой крупной международной федерации — POSA (Pole Sports & Arts World Federation).

«Однажды чемпионат POSA показывали по НТВ с комментариями Дмитрия Губерниева. Правда, часов в 12 ночи, но тем не менее, — отметила Костенко. — Есть два способа показать пилон — как шоу и как непосредственно соревнования. Первый вариант показывают довольно активно — с хорошей точки зрения или не очень. В разных шоу талантов много пилонистов. В «Минуте славы» году в 2014-м победила Ольга Трифонова, которая очень сильно повлияла на развитие детского пилона».

