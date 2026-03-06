Валиева хорошо проявила бы себя на шесте, заявила чемпионка России

Чемпионка России по пилонному спорту Екатерина Костенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что фигуристка Камила Валиева могла бы хорошо проявить себя на шесте, несмотря на возможные трудности в начале пути.

«Несмотря на невысокий порог вхождения, пилон непросто дается тем, кто приходит из других эстетических видов. Особенно тяжело первое время освоить сцепление со снарядом. Так что, думаю, Камиле было бы непросто, но она бы точно справилась», — сказала Костенко.

Также чемпионка России предположила, что Валиевой был интересен пилонный спорт, поскольку она подписалась на Костенко в соцсетях. Чемпионка отметила, что сама также восхищалась успехами фигуристки.

«Я была фанаткой Камилы! С восторгом смотрела, как она выступала. Думаю, она одно время тоже захотела попробовать пилон и стала искать тех, кто им занимается», — отметила Костенко.

Наконец, чемпионка России по пилонному спорту пожелала Валиевой удачи в возобновлении карьеры после длительной дисквалификации.

«Возвращению Камилы очень рада. Вообще считаю такое решение очень важным и сильным. Очень восхищает, когда человек не останавливается и продолжает идти к намеченным целям, несмотря на сложности и препятствия на пути. Искренне желаю Камиле удачи!» — сказала Костенко.

Ранее стало известно, сколько заработал фигурист Гуменник после выступления на Олимпиаде.