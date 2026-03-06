Определилась победительница финала юниорского Гран-при России

Фигуристка София Дзепка стала победительницей произвольной программы в женском одиночном катании в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

В произвольной программе Дзепка исполнила четверные тулупы сольно и в каскаде, а также вращения четвертого уровня. Судьи оценили ее прокат в 150,64 балла, немного занизив оценку за каскад тройной лутц + тройной тулуп из-за недокрута.

По итогам короткой программы спортсменка набрала 72,91 балла, чисто исполнив тройной риттбергер, двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Второе место заняла Лидия Плескачева с результатом 207,84 балла. Тройку призеров замкнула Софья Смагина (204,43). В десятку лучших также вошли ученицы заслуженного тренера Этари Тутберидзе — Алена Принева (202,66), Виктория Стрельцова (200,41).

Финал юниорского Гран-при России проходит в Челябинске с 4 по 6 марта 2026 года.

