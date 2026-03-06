Сдержать учениц Тутберидзе: юниорки катают произвольную программу в финале Гран-при

11:13

Неудачное выступление, к сожалению. Сходу Агата упала с тройного флипа. Затем ей не удался чисто тройной риттбергер и каскад тройной лутц + ойлер + тройной Салихов. Недокрутила тройной флип. И после ошибок потеряла уверенность, хотя и старалась доработать на максимуме.

Оценка — 113,41, сумма — 169,19.