Сдержать учениц Тутберидзе: юниорки катают произвольную программу в финале Гран-при

Выступает Елизавета Лабутина.
Браво! Чистейшее и невероятно уверенное выступление! Блестящие триксели, каскад с двумя двойными акселями — великолепно выступила 13-летняя фигуристка!
Оценка — 137,26, сумма — 196,14.
София Сарновская выходит. Ва-банк идет ученица Евгения Плющенко, она заявила два трикселя — сольный и в каскаде. Вообще, сегодня много элементов ультра-си мы увидим.
Увы, ошибка на ошибке, Падения с тройного клипа и с двойного акселя, степ-аут на каскаде из двух риттбергеров, неудачный каскад с двойным акселем. Очень обидно за спортсменку.
Оценка — 107,39, сумма — 165,25.
Теперь Агата Петрова на льду.
Неудачное выступление, к сожалению. Сходу Агата упала с тройного флипа. Затем ей не удался чисто тройной риттбергер и каскад тройной лутц + ойлер + тройной Салихов. Недокрутила тройной флип. И после ошибок потеряла уверенность, хотя и старалась доработать на максимуме.
Оценка — 113,41, сумма — 169,19.
Агата Морозова открывает прокаты.
Через несколько минут начнутся соревнования, разминается первая группа.
Доброе утро, уважаемые читатели! Следим за развязкой соревнований юниорок-одиночниц на Гран-при России!