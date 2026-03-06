Размер шрифта
Сдержать учениц Тутберидзе: юниорки катают произвольную программу в финале Гран-при

Фигурное катание. Гран-при России, финал. Произвольная программа, девушки. ОНЛАЙН
Первый канал

Юниорки представляют произвольные программы в финале Гран-при России. После короткой лидирует София Дзепка, за ней расположились воспитанницы Этери Тутберидзе — Виктория Стрельцова и Алена Принева. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
11:26

Выступает Елизавета Лабутина.

11:26

Браво! Чистейшее и невероятно уверенное выступление! Блестящие триксели, каскад с двумя двойными акселями — великолепно выступила 13-летняя фигуристка!
Оценка — 137,26, сумма — 196,14.

11:20

София Сарновская выходит. Ва-банк идет ученица Евгения Плющенко, она заявила два трикселя — сольный и в каскаде. Вообще, сегодня много элементов ультра-си мы увидим.

11:20

Увы, ошибка на ошибке, Падения с тройного клипа и с двойного акселя, степ-аут на каскаде из двух риттбергеров, неудачный каскад с двойным акселем. Очень обидно за спортсменку.
Оценка — 107,39, сумма — 165,25.

11:13

Теперь Агата Петрова на льду.

11:13

Неудачное выступление, к сожалению. Сходу Агата упала с тройного флипа. Затем ей не удался чисто тройной риттбергер и каскад тройной лутц + ойлер + тройной Салихов. Недокрутила тройной флип. И после ошибок потеряла уверенность, хотя и старалась доработать на максимуме.
Оценка — 113,41, сумма — 169,19.

11:06

Агата Морозова открывает прокаты.

11:00

Через несколько минут начнутся соревнования, разминается первая группа.

10:50

Доброе утро, уважаемые читатели! Следим за развязкой соревнований юниорок-одиночниц на Гран-при России!

 
