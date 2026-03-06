Размер шрифта
Главный тренер «Спартака» обратился к фанатам после разгрома от «Динамо»

Карседо обратился к фанатам «Спартака» после поражения в матче с «Динамо»
Predrag Milosavljevic/Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к фанатам после поражения от «Динамо» в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, передает пресс-служба клуба.

«Никаких оправданий мы не ищем. Есть ещё второй матч, надежда остается. Мы будем биться на своем стадионе и перед своими болельщиками. Мы хотим показать свою лучшую игру», — сказал Карседо.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 5:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль на 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

Рикардо отметился голом в дебютном матче за «Динамо». Бразилец перешел в клуб из «Ботафого» 21 января. «Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее Карседо взял на себя вину за разгромное поражение от «Динамо».

 
