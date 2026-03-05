Угальде сфолил на фланге на Кутицком, а недовольный этим Антон Миранчук толкнул костариканца и получил желтую карточку.
Жедсон выскочил один на один с Луневым, но тот потащил!
Три минуты добавлено ко второму тайму.
Барко подал на правую сторону штрафной, где забыли Джику, он сделал скидку в центр вратарской, но там воздух сняли динамовцы.
Угальде развернулся с мячом на чужой половине поля и получил сзади по ногам от Рубенса, у которого уже есть желтая карточка. Но это просто фол.
Удар Бителло из правого полуфланга перед штрафной с левой ноги — в руки Максименко.
Корнер динамовцев к удару не привел.
Максименко в прыжке отбил мяч на угловой после прострела Нгамале.
«Спартак» держит мяч и атакует позиционно.
«Динамо» пока приходит в себя.
ГООООООООООООООООООООЛ! Манфред Угальде — 1:1! Подача Зобнина с левого фланга почти от лицевой, и набежавший Угальде ударом головой в прыжке из вратарской от газона восстановил равновесие.
«Спартак» поддавливает в эти минуты в позиционных атаках.
Хитрый пас Барко со штрафного низом и удар Угальде — в блок.
Наиль Умяров получил желтую карточку за фол на Кутицком.
Теперь желтая карточка за фол у чужой штрафной Константину Тюкавину.
Подача Барко после розыгрыша точно в руки Луневу.
Дмитрий Скопинцев получил желтую карточку за фол в центре поля, после которого атака красно-белых продолжилась и привела к угловому.
Врачи «Динамо» на поле: Нгамале остался лежать после стыка с Денисовым, в котором не увидел криминала арбитр.
Опять было довольно опасно, но удар Миранчука пришелся в блок.
Антон Миранчук опасно пробил из-за штрафной, но мяч от подставленной Умяровым икроножной мышцы ушел на угловой.
ОФСАЙД ПОДТВЕРЖДЕН!
VAR проверяет гол. Офсайд был у пары человек в момент подачи, но насколько они принимали участие в первой фазе?
«Динамо» заработало штрафной на левом фланге, пошла подача в штрафную, никто не коснулся мяча, и он прилетел в ближний угол... Максименко отбил коленями, но в Осипенко, который ткнул вы угол. Однако линейный арбитр зафиксировал положение «вне игры»!
Динамовцы пока больше время проводят на половине поля соперника. Но контроля тотального ни у кого нет. Мяч переходит от одной команды к другой.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Муми Нгамале — 1:0! Зобнин выиграл воздух, но в центре поля скинул мяч головой на Антона Миранчука, который сразу же заправил по левому флангу Бителло. Бразилец на скорости ворвался в штрафную и покатил набегавшему слева Нгамале. Муми пробил в касание в противоход мимо Максименко!
В высоком темпе начали команды матч.
Поееееехали! Первый тайм начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо:
Максименко, Литвинов, Джику, Денисов, Зобнин, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев:
Лунев, Скопинцев, Касерес, Дэвид, Осипенко, Рубенс, Бителло, Кутицкий, Миранчук, Нгамале, Тюкавин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России «Динамо» принимает «Спартак» в столичном дерби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.