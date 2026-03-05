На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Столичное дерби в Кубке: «Динамо» против «Спартака». LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Полуфинал. Первый матч. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В первом матче полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России в столичном дерби играют «Динамо» и «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
45+2'

Угальде сфолил на фланге на Кутицком, а недовольный этим Антон Миранчук толкнул костариканца и получил желтую карточку.

45+2'

Жедсон выскочил один на один с Луневым, но тот потащил!

45+1'

Три минуты добавлено ко второму тайму.

45'

Барко подал на правую сторону штрафной, где забыли Джику, он сделал скидку в центр вратарской, но там воздух сняли динамовцы.

44'

Угальде развернулся с мячом на чужой половине поля и получил сзади по ногам от Рубенса, у которого уже есть желтая карточка. Но это просто фол.

42'

Удар Бителло из правого полуфланга перед штрафной с левой ноги — в руки Максименко.

39'

Корнер динамовцев к удару не привел.

38'

Максименко в прыжке отбил мяч на угловой после прострела Нгамале.

36'

«Спартак» держит мяч и атакует позиционно.

33'

«Динамо» пока приходит в себя.

30'

ГООООООООООООООООООООЛ! Манфред Угальде — 1:1! Подача Зобнина с левого фланга почти от лицевой, и набежавший Угальде ударом головой в прыжке из вратарской от газона восстановил равновесие.

29'

«Спартак» поддавливает в эти минуты в позиционных атаках.

26'

Хитрый пас Барко со штрафного низом и удар Угальде — в блок.

24'

Наиль Умяров получил желтую карточку за фол на Кутицком.

22'

Теперь желтая карточка за фол у чужой штрафной Константину Тюкавину.

19'

Подача Барко после розыгрыша точно в руки Луневу.

18'

Дмитрий Скопинцев получил желтую карточку за фол в центре поля, после которого атака красно-белых продолжилась и привела к угловому.

17'

Врачи «Динамо» на поле: Нгамале остался лежать после стыка с Денисовым, в котором не увидел криминала арбитр.

15'

Опять было довольно опасно, но удар Миранчука пришелся в блок.

14'

Антон Миранчук опасно пробил из-за штрафной, но мяч от подставленной Умяровым икроножной мышцы ушел на угловой.

12'

ОФСАЙД ПОДТВЕРЖДЕН!

11'

VAR проверяет гол. Офсайд был у пары человек в момент подачи, но насколько они принимали участие в первой фазе?

10'

«Динамо» заработало штрафной на левом фланге, пошла подача в штрафную, никто не коснулся мяча, и он прилетел в ближний угол... Максименко отбил коленями, но в Осипенко, который ткнул вы угол. Однако линейный арбитр зафиксировал положение «вне игры»!

8'

Динамовцы пока больше время проводят на половине поля соперника. Но контроля тотального ни у кого нет. Мяч переходит от одной команды к другой.

5'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Муми Нгамале — 1:0! Зобнин выиграл воздух, но в центре поля скинул мяч головой на Антона Миранчука, который сразу же заправил по левому флангу Бителло. Бразилец на скорости ворвался в штрафную и покатил набегавшему слева Нгамале. Муми пробил в касание в противоход мимо Максименко!

3'

В высоком темпе начали команды матч.

1'

Поееееехали! Первый тайм начался.

20:45

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга во главе.

20:40

А вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо:

Максименко, Литвинов, Джику, Денисов, Зобнин, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев:

Лунев, Скопинцев, Касерес, Дэвид, Осипенко, Рубенс, Бителло, Кутицкий, Миранчук, Нгамале, Тюкавин.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России «Динамо» принимает «Спартак» в столичном дерби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

