«Не тот результат, который ждали»: главный тренер «Спартака» о разгроме от «Динамо»

Тренер «Спартака» Карседо взял на себя вину за разгромное поражение от «Динамо»
JГ?Rgen Jarnberger/Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Динамо» в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не тот результат и игра, которую мы ждали. Мы должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Сегодня мы допустили много ошибок, и я первый, кто допустил эти ошибки. После «Сочи» у нас было на один день меньше, но это не может быть оправданием. Мы верим, что можем пройти «Динамо», надо проанализировать матч», — сказал Карседо.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 5:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

Рикардо отметился голом в дебютном матче за «Динамо». Бразилец перешел в клуб из «Ботафого» 21 января. «Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее Денис Глушаков выругался после разгромного поражения «Спартака» от «Динамо» в Кубке России.

 
