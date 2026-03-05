Мостовой назвал преимущества ЦСКА в ответном матче Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что ЦСКА имеет большое преимущество перед «Краснодаром» в ответном матче Кубка России, передает РИА Новости.

«Преимущество в два мяча перед ответной игрой с «Краснодаром» — это солидный задел для ЦСКА. Но надо учитывать, что это еще далеко не победа. Давайте не забывать о том, что игры сейчас идут одна за одной — и в чемпионате России, и в Кубке страны. И любая ошибка может привести к обострению ситуации и поражению в Кубке России», — сказал Мостовой.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее в ЦСКА ответили на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром».