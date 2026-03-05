В «Краснодаре» заявили, что игру с ЦСКА надо было остановить из-за расизма

Вратарь «Краснодара» Агкацев: игру с ЦСКА из-за расизма надо было приостановить

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев после поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России заявил, что после того, болельщики московского клуба использовали расистские выражения в отношении нападающего Джона Кордобы, арбитр должен был остановить матч. Его слова приводит «Чемпионат».

«Меня шокирует, что в России, как оказывается, остается проблема расизма. Как нужно было поступить? Наверное, как в матче «Бенфики» и «Реала». Остановить матч», — заявил Агкацев.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее «Краснодар» опубликовал заявление по поводу расизма в игре с ЦСКА.