Битва за финал: ЦСКА принимает «Краснодар» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Полуфинал. Первый матч. ЦСКА — «Краснодар». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В первом матче полуфинального противостояния Пути РПЛ столичный ЦСКА принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
1-й тайм
04 марта 20:45
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
3'

«Краснодар» заработал штрафной на правом фланге у штрафной ЦСКА. Боселли не стал подавать, а пробил — мяч полетел плотно, но просвистел над перекладиной.

1'

Поеееехали! Матч начался.

20:45

Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.

20:40

А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:

Агкацев, Коста, Жубал, Пальцев, Хмарин, Черников, Дуглас Аугусто, Ленини, Боселли, Жоау Батчи, Мозес Кобнан.

20:35

Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини:

Тороп, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Мойзес, Гаич, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Круговой, Гонду.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России ЦСКА принимает в Москве «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

