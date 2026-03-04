«Краснодар» заработал штрафной на правом фланге у штрафной ЦСКА. Боселли не стал подавать, а пробил — мяч полетел плотно, но просвистел над перекладиной.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.
А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Агкацев, Коста, Жубал, Пальцев, Хмарин, Черников, Дуглас Аугусто, Ленини, Боселли, Жоау Батчи, Мозес Кобнан.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини:
Тороп, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Мойзес, Гаич, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Круговой, Гонду.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России ЦСКА принимает в Москве «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.