В России дисквалифицировали тренера и всадницу за жестокое обращение с лошадью

ФКСР наказала тренера Якубович и всадницу Плетневу за жестокое обращение с конем

Федерация конного спорта России (ФКСР) приняла решение об отстранении от соревновательной деятельности тренера Екатерины Якубович и всадницы Елизаветы Плетневу за жестокое обращение с лошадью во время подготовительного занятия. Об этом сообщает ТАСС.

20 декабря в одном из подмосковных конных клубов после тренировки была подвергнута телесному наказанию лошадь по кличке Рамзан. В интернете появилась видеозапись избиения хлыстом привязанного к столбу стреноженного животного, которое, пытаясь увернуться от побоев, сильно ударяется головой о столб.

В ходе внутреннего расследования ФКСР Плетневой было назначено наказание в виде однолетней дисквалификации, Якубович получила два года отстранения.

2 марта стало известно, что в Сингапуре 23-летнему мужчине были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животным после инцидента с местным котом по кличке Тимми.

Согласно материалам дела, Ксавьер Сеа Джа Чен обвиняется по Закону о животных и птицах. Следствие утверждает, что он прижал кота к земле и с помощью ножниц насильно состриг ему шерсть и усы, причинив животному стресс.

