Мужчина подстриг бездомного кота и оказался под следствием

Мужчина в Сингапуре подстриг бездомного кота и оказался под следствием, пишет Mothership.

В Сингапуре 23-летнему мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животным после инцидента с местным котом по кличке Тимми в феврале 2026 года.

Согласно материалам дела, Ксавьер Сеа Джа Чен обвиняется по Закону о животных и птицах. Следствие утверждает, что он прижал кота к земле и с помощью ножниц насильно состриг ему шерсть и усы, причинив животному стресс.

На видеозаписях, переданных жителем района, видно, как мужчина подходит к кошке в перчатках с ножницами, после чего удерживает ее и срезает шерсть. В результате у животного образовались залысины, однако серьезных физических травм зафиксировано не было.

Суд постановил направить обвиняемого под стражу в Институт психического здоровья для проведения медицинского обследования. Следующее заседание по делу назначено на 12 марта.

В соответствии с законодательством Сингапура, за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде штрафа до $11 тысяч, лишения свободы на срок до 18 месяцев или одновременно обе меры.

