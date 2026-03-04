«Крылья Советов» пробились в полуфинал пути регионов Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» и прошли в полуфинал Кубка России

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Оренбургом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:0.

Счет открыл на 52-й минуте Даниэль Фернандес, на 74-й — Сергей Бабкин. «Оренбург» с 50-й минуты играл в меньшинстве после удаления Евгения Болотова, получившего прямую красную карточку. В компенсированное время арбитр удалил с поля еще Ираклия Квеквескири, также показав ему красную карточку. Таким образом, «Оренбург» заканчивал матч вдевятером.

В полуфинал Пути регионов вышли петербургский «Зенит», махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья». Четвертым участником станет победитель матча тульского «Арсенала» и московского «Локомотива».

На первом этапе полуфинала пути регионов «Крылья Советов» сыграют с победителем матча «Арсенал» — «Локомотив», который состоится 5 марта. В чемпионате России самарцы после 19 туров занимают 10-е место.

