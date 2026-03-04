В «Локомотиве» заставляют ходить на футбол под угрозой увольнения

Сотрудников московского «Локомотива» заставляют ходить на футбольные матчи главной команды клуба под угрозой увольнения и денежных взысканий, сообщает Sport Baza.

По информации источника, к посещению домашних игр привлекают всех – вплоть до работников академии и сервисных служб: тех, у кого пока нет Fan ID, необходимого для доступа на стадион на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), заставляют его оформить.

28 февраля «Локомотив» переиграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «железнодорожники», Дмитрий Воробьев с передачи Зелимхана Бакаева отличился на 15-й минуте. Нижегородцы сравняли на 69-й минуте, Олакунле Олусегун реализовал пенальти. Однако уже через три минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу Лукаса Фассона.

С 44-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после того, как Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение ему было вынесено за три минуты до этого.

