Стало известно будущее лидера «Спартака»

«Евро-Футбол.Ру»: Жедсон счастлив в «Спартаке» и не уйдет из клуба летом

Информация о том, что полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш несчастлив в России, является выдуманной. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По словам источника, игрок полностью адаптировался после переезда из Турции.

«У игрока нет проблем с адаптацией в России. При этом, президент «Бешикташа» действительно хотел бы вернуть футболиста и всерьез считает его трансфер ошибкой», — говорится в тексте сообщения.

Официально о переходе футболиста в российский клуб из турецкого «Бешикташа» было объявлено 31 июля 2025 года. Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

В текущем сезоне Фернандеш успел сыграть в 21 матче во всех российских турнирах, в которых записал на свой счет пять забитых голов и три результативные передачи. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

