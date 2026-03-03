Самый дорогой игрок в истории «Спартака» несчастлив в России

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш несчастлив в России и испытывает трудности с адаптацией. Об этом сообщает Fanatik.

Официально о переходе футболиста в российский клуб из турецкого «Бешикташа» было объявлено 31 июля 2025 года. Согласно опубликованной информации, футболист хочет вернуться в «Бешикташ» и готов получать в команде €3 млн.

Отмечается, что президент турецкого клуба Сердал Адали начал переговоры как со «Спартаком», так и с самим футболистом.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн. В текущем сезоне Фернандеш успел сыграть в 21 матче во всех российских турнирах, в которых записал на свой счет пять забитых голов и три результативные передачи. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

