Тренер «Балтики» назвал, за кого будет болеть в чемпионской гонке

Тренер Талалаев заявил, что будет болеть за «Краснодар» в чемпионской гонке

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Зенита» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России заявил, что будет болеть за «Краснодар» в чемпионской гонке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зенит» с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар», — заявил Талалаев.

Встреча, которая состоялась 3 марта на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Александр Соболев, который отличился на 79-й минуте с передачи Андрея Мостового.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

Благодаря этому успеху петербургский клуб прошел в следующую стадию Кубка России.

