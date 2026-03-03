«Не то место»: «Спартаку» предрекли борьбу за медали

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что столичный «Спартак» должен бороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У «Спартака» очень хорошая обойма футболистов, очень высокого уровня. Конечно, команда занимает не то место, которое должна. Эта команда должна биться за медали. Все видят, насколько мастеровитые футболисты в «Спартаке», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако была перенесена на следующий день из-за воздушной тревоги, объявленной в Сочи из-за угрозы БПЛА.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. Сочинская команда — главный аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте, имея в активе только девять баллов.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» 7 числа в выездном матче сразится с «Пари Нижним Новгородом», начало игры — 19:00 мск.

Ранее новый тренер «Спартака» оценил судейство в РПЛ.