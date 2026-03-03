«Зенит» и «Балтика» назвали составы на матч Кубка России

Калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч четвертьфинала (второй этап) Пути регионов Кубка России.

«Балтика»: Кукушкин, Андраде, Варатынов, Гассама, Рядно, Ковач, Манелов, Мендель, И. Петров, Йенне, Степанов.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Вега, Дркушич, Нино, Барриос, Педро, Кондаков, Мостовой, Луис Энрике, Дуран.

Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Инал Танашев.

27 февраля «Зенит» обыграл «Балтику» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0. Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энирке, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова.

На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд. Из-за этого судейского решения калининградский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

