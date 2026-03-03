В «Вашингтоне» сделали заявление об участии Овечкина в следующем матче НХЛ

В «Вашнгтоне» высказались о пропуске Овечкиным тренировки перед игрой с «Ютой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери кратко ответил на вопрос, будет ли российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин играть в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети X.

«Нет никаких опасений по поводу участия Овечкина в матче против «Юты», — заявил он.

2 марта Овечкин пропустил тренировку команды. В следующем матче «Вашингтон» 4 марта сыграет на домашней арене против «Юты Мамонт», матч стартует в 3:00 по московскому времени.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

«Вашингтон», который прервал победную серию из трех игр, расположился на девятой позиции «Востока», набрав 69 очков после 62 встреч регулярного чемпионата.

