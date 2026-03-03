Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

В «Вашингтоне» сделали заявление об участии Овечкина в следующем матче НХЛ

В «Вашнгтоне» высказались о пропуске Овечкиным тренировки перед игрой с «Ютой»
Geoff Burke-Imagn/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери кратко ответил на вопрос, будет ли российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин играть в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети X.

«Нет никаких опасений по поводу участия Овечкина в матче против «Юты», — заявил он.

2 марта Овечкин пропустил тренировку команды. В следующем матче «Вашингтон» 4 марта сыграет на домашней арене против «Юты Мамонт», матч стартует в 3:00 по московскому времени.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей. На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

«Вашингтон», который прервал победную серию из трех игр, расположился на девятой позиции «Востока», набрав 69 очков после 62 встреч регулярного чемпионата.

Ранее Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!