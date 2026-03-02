Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку клуба 2 марта. Об этом на свойе странице в социальной сети X сообщила журналистка Сэмми Силбер.

Она указала, что 40-летнему хоккеисту был предоставлен выходной.

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Монреаль Канадиенс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей.

На счету российского хоккеиста в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 заброшенных шайб + 26 голевых передач).

«Вашингтон», который прервал победную серию из трех игр, расположился на девятой позиции «Востока», набрав 69 очков после 62 встреч регулярного чемпионата. В следующем матче «Вашингтон» 4 марта сыграет на домашней арене против «Юты Мамонт», матч стартует в 3:00 по московскому времени.

