Комментатор «Матч ТВ» назвал главную проблему российского футбола

Комментатор «Матч ТВ» Генич назвал недоверие к судьям главной проблемой РПЛ
Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Спортивный комментатор Константин Генич заявил, что считает недоверие к работе арбитров главной проблемой отечественного футбола. Об этом он заявил в эфире «Коммент.Шоу».

По его словам, это выливается в недоверие к работающей в России системе полуавтоматического офсайда.

«Все друг другу не доверяют. Видят в этом какой-то заговор. Человек, который просто ставит точки по крайней позиции тела того или иного футболиста, и он тоже попадает под подозрение, потому что, хрен знает, он вообще ходил к окулисту?» — заявил Генич.

2 марта стало известно, что впервые в истории система видеопомощника арбитра (VAR) вмешалась во все матчи тура в Российской премьер-лиги (РПЛ).

27 февраля РПЛ была возобновлена после зимней паузы, прошли игры 19-го тура. Были сыграли матчи: «Зенит» — «Балтика» (1:0), «Оренбург» — «Акрон» (2:0), «Краснодар» — «Ростов» (2:1), «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Динамо» (Махачкала) — «Рубин» (2:1), «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (4:0), «Ахмат» — ЦСКА (1:0), а закрыл программу тура матч «Сочи» — «Спартак» (2:3).

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и тренерам.

 
