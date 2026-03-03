В клубе РПЛ нечем платить зарплату

В «Крыльях Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и тренерам

В самарских «Крыльях Советов» есть задержки по выработке заработной платы, сообщает Sport Baza.

По информации источника, в последний раз футболисты получали деньги в качестве аванса за январь. Сообщается, что задержки связаны с тем, что в бюджет клуба до сих пор не поступила региональная субсидия.

1 марта «Крылья Советов» уступили «Динамо». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Муми Нгамалё на 15-й минуте. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти, а через восемь минут Антон Миранчук забил третий мяч московской команды. Во втором тайме на 72-й минуте отличился Ярослав Гладышев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб поднялся на седьмое место, набрав 24 балла. Самарская команда расположилась на 13-й позиции с 17-ю баллами.

