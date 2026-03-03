В МИД РФ высказались о санкциях против США

Лавров заявил, что МОК не станет вводить санкции против США

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не осмелится вводить санкции против США после обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

«Задают вопрос, будут ли какие-то решения... Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования... Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», — заявил Лавров.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Вашингтон объяснил это «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Сергей Лавров назвал войной конфликт Израиля и США с Ираном.