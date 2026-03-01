Тюкавин сделал пас на ход Миранчуку, тот отклеился от защитника, вошел в штрафную и легким движением перебросил Песьякова! Первый гол Антона за бело-голубых!
ГОЛ!!!
Олейников пробил из-за угла штрафной несильно и неточно.
Тюкавин классно пробил в падении через себя, но — точно в руки Песьякову.
Нгамале пробил в левый от себя верхний угол. Песьяков коснулся мяча, но отбить не смог.
ГОЛ!!!
Левников зафиксировал игру рукой у Евгеньева.
Пенальти в ворота «Крыльев»!
Москвичи после гола контролируют игру и пытаются прессинговать.
«Крылья» ненадолго остались в меньшинстве. Баньяц получил повреждение, ушел за бровку и не успел вернуться в игру. Нгамале откликнулся на диагональ от Фомина, в касание прострелил и Тюкавин замкнул передачу!
ГОЛ!!!
Тюкавин попытался нанести дальний удар, мяч сорвался с ноги.
Олейников нанес удар из-за штрафной. Лунев отбил перед собой, его подстраховал Маричаль.
Мяч держится сейчас в середине поля, пока никто не проявляет инициативы.
Неторопливое начало, хозяева контролируют мяч.
Игра началась! Главный судья — Кирилл Левников.
«Динамо»: Лунев, Осипенко, Маричаль, Зайдензаль, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Миранчук, Нгамале, Бителло, Тюкавин.
«Крылья Советов»: Песьяков, Ороз, Евгеньев, Галдамес, Божин, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Джеффри.
Матч начнется в 13:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Воскресная программа 19-го тура РПЛ открывается матчем между «Динамо» и «Крыльями Советов».