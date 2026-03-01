На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тест для Гусева: «Динамо» принимает «Крылья Советов»

Футбол. РПЛ, 19 тур. «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)

Алексей Филиппов/РИА Новости
Ролан Гусев дебютирует в официальном матче в статусе главного тренера «Динамо». В 19 туре москвичи дома играют с «Крыльями Советов», «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
01 марта 13:00
Динамо М
Москва, Россия
15' Тюкавин
26' Нгамалё
34' Миранчук
3 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

15' Тюкавин

26' Нгамалё

34' Миранчук

2-й тайм
'35

Тюкавин сделал пас на ход Миранчуку, тот отклеился от защитника, вошел в штрафную и легким движением перебросил Песьякова! Первый гол Антона за бело-голубых!

'34

ГОЛ!!!

'33

Олейников пробил из-за угла штрафной несильно и неточно.

'28

Тюкавин классно пробил в падении через себя, но — точно в руки Песьякову.

'27

Нгамале пробил в левый от себя верхний угол. Песьяков коснулся мяча, но отбить не смог.

'26

ГОЛ!!!

'25

Левников зафиксировал игру рукой у Евгеньева.

'24

Пенальти в ворота «Крыльев»!

'20

Москвичи после гола контролируют игру и пытаются прессинговать.

'16

«Крылья» ненадолго остались в меньшинстве. Баньяц получил повреждение, ушел за бровку и не успел вернуться в игру. Нгамале откликнулся на диагональ от Фомина, в касание прострелил и Тюкавин замкнул передачу!

'15

ГОЛ!!!

'13

Тюкавин попытался нанести дальний удар, мяч сорвался с ноги.

'10

Олейников нанес удар из-за штрафной. Лунев отбил перед собой, его подстраховал Маричаль.

'7

Мяч держится сейчас в середине поля, пока никто не проявляет инициативы.

'4

Неторопливое начало, хозяева контролируют мяч.

'1

Игра началась! Главный судья — Кирилл Левников.

12:55

«Динамо»: Лунев, Осипенко, Маричаль, Зайдензаль, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Миранчук, Нгамале, Бителло, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Песьяков, Ороз, Евгеньев, Галдамес, Божин, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Джеффри.

12:50

Матч начнется в 13:00 мск.

12:45

Добрый день, уважаемые читатели! Воскресная программа 19-го тура РПЛ открывается матчем между «Динамо» и «Крыльями Советов».

