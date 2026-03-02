Новый тренер «Спартака» оценил судейство в РПЛ

Тренер «Спартака» Карседо заявил, что VAR слишком часто вмешивается в игру в РПЛ

Новый тренер московского «Спартака» Хуан Карседо назвал хорошим уровень судейства в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Его слова приводит официальный сайт красно-белых.

«Другие матчи тура я тоже видел. А вот VAR вмешивается в игру действительно слишком часто. Мое скромное мнение: хотелось бы вернуться к старому футболу, чтобы мы прибегали к VAR только в самые важные моменты», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 22-й минуте Эсекьель Барко реализовал пенальти. На 61-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет, а на 79-й минуте Маркиньос с передачи Манфреда Угальде вывел «Спартак» вперед. Третий гол красно-белых оформил Пабло Солари на второй добавленной ко второму тайму минуте. На 90+8-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Владимир Ильин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Он трижды прибегал к использованию VAR по ходу матча.

Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако была перенесена на следующий день из-за воздушной тревоги, объявленной в Сочи из-за угрозы БПЛА.

Ранее «Балтика» пожаловалась на судейство после матча с «Зенитом».