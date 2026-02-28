Размер шрифта
Трусова сделала каскад из четверного лутца и тройного тулупа

Трусова на тренировке исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа
Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова (в замужестве Игнатова) в своем Telegram-канале показала, как проходит ее тренировка после родов.

На кадрах видно, как спортсменка разгоняется, а затем выполняет каскад из четверного лутца, тройного тулупа на тренировке, а затем чисто приземляется.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала, возможно ли выступление Трусовой на ОИ-2030.

 
