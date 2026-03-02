Названный курицей игрок «Динамо» оштрафован за симуляцию

Спортивно-дисциплинарный комитет оштрафовал канадского легионера хоккейного клуба «Динамо» Максима Комтуа за симуляцию после матча с «Металлургом», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Москва — «Металлург» и принял решение наложить на Комтуа наказание по п. 1.40. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть его штрафу», — сказано в заявлении.

Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Динамо». Шайбы в составе победителей забросили Егор Римашевский, Максим Комтуа, Антон Слепышев и Ансель Галимов. У гостей отличился Валерий Орехов на 28-й минуте.

В третьем периоде хоккеист «Металлурга» Александр Петунин слегка толкнул Комтуа со спины, из-за чего канадец упал на лед. После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сравнил с курицей стиль игры Комтуа.

После этой встречи «Динамо» с 72 очками занимает шестую строчку на Западе. «Металлург», уступив в третьем матче подряд, остается лидером Восточной конференции с 95 очками. Обе команды обеспечили участие в Кубке Гагарина.

Ранее «Сочи» победил «Торпедо» в матче КХЛ, который прерывали из-за угрозы БПЛА.