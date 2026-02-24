Размер шрифта
В ФИФА задумались над переносом ЧМ-2026 из Мексики

Матчи предстоящего чемпионата мира по футболу могут быть перенесены из Мекскики из-за войны силовых структур с наркокартелями, сообщает The Athletic.

По информации источника, чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) начали прорабатывать различные варианты на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Ожидается, что вопрос переноса матчей будет рассматриваться только в крайнем случае, если представители органов безопасности и коммерческие партнеры выскажут серьезные опасения.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 18 июля, на нем не выступит сборная России по футболу.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские клубы по-прежнему не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024.

Ранее сообщалось, что одноклубника российского вратаря Сафонова будут судить за изнасилование.

 
