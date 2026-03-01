Стало известно новое время проведения матча «Сочи» — «Спартак»

Для матча 19-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и московским «Спартаком», перенесенного после угрозы атаки БПЛА, утвердили новое время, передает пресс-служба «Спартака».

«Президент РПЛ, согласно пункту 8.3.1 регламента турнира, принял решение — игра состоится 2 марта в 14:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи», — сказано в сообщении.

Изначально матч должен был пройти 1 марта на стадионе «Фишт» в 16:30 московскому времени, позже его отложили на 17:30 по мск. Однако из-за введенного в городе режима беспилотной опасности было принято решение о переносе игры на день.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве. 1 марта был на полчаса перенесен старт матча Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо», в Новороссийске также звучит воздушная тревога.

