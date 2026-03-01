Тренер «Динамо» рассказал, как справляется с давлением

Тренер «Динамо» Гусев заявил, что его не тревожат слухи о его будущем

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после победы в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его не тревожит давление касательно перспектив работы в клубе.

«Я в этом отношении толстокожий, самое важное для болельщиков и руководства — это результат. Мы работаем вместе с тренерским штабом, над нами никакая гильотина не висит. Никого не волнует то, насколько у тебя подписан контракт, я это прекрасно осознаю и понимаю, поэтому мы продолжаем работать», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Муми Нгамалё на 15-й минуте. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти, а через восемь минут Антон Миранчук забил третий мяч московской команды. Во втором тайме на 72-й минуте отличился Ярослав Гладышев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб поднялся на седьмое место, набрав 24 балла. Самарская команда расположилась на 13-й позиции с 17-ю баллами.

Ранее Ролан Гусев рассказал, что самое сложное в его работе.