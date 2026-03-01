Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Матч «Сочи» и «Спартака» перенесли на другую дату из-за угрозы БПЛА

Матч РПЛ «Сочи» и «Спартака» перенесен на один день из-за угрозы БПЛА
Александр Вильф/РИА Новости

Матч 19-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком» перенесен на один день из-за угрозы атаки БПЛА.

Изначально матч должен был пройти 1 марта на стадионе «Фишт» в 16:30 московскому времени, позже его отложили на 17:30 по мск. Однако из-за введенного в городе режима беспилотной опасности было принято решение о переносе игры на 2 марта. Время стартового свистка пока не утверждено.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого в СМИ появилась информация, что матч может быть отложен.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве. 1 марта был на полчаса перенесен старт матча Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо», в Новороссийске также звучит воздушная тревога. Из-за этого игра проходит без зрителей.

Ранее матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» был прерван в третьем периоде из-за БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!