Матч Первой лиги пройдет без зрителей из-за угрозы БПЛА

Матч «Черноморец» — «Торпедо» пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА
Матч Первой «Черноморец» — «Торпедо» пройдет без зрителей в связи с сохранением опасности применения БПЛА. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Клуб «Черноморец» сообщает о существовании угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск. Участники матча вынуждены были провести некоторое время в укрытии. Изначально матч должен был начаться в 15:00 по московскому времени, однако его начало было сдвинуто на полчаса — стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

1 марта также стало известно, что из-за угрозы БПЛА в Сочи, где звучит воздушная тревога, отложен матч между «Сочи» и московским «Спартаком», который должен пройти в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между «Сочи» и «Спартаком» состоится на сочинском стадионе «Фишт» 1 марта. Изначально стартовый свисток для футболистов должен был прозвучать в 16:30 по московскому времени. Пока неизвестно, во сколько начнется игра и состоится ли она в этот день.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве.

Ранее «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче РПЛ.

 
