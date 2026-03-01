Тренер «Динамо» рассказал, что самое сложное в его работе

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после победы в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что ему сложно объяснять игрокам, не попадающим в стартовый состав, почему это происходит. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Самое сложное для меня — объяснить происходящее тем игрокам, которые не выходят в стартовом составе, почему они остаются на скамейке. Тому же Ване Сергееву мне очень тяжело объяснить, почему вместо него выходит Костя Тюкавин. Если бы мы играли в футбол 20х20, то, конечно же, играли бы все. Но есть правила, есть понимание, что на поле выходят только 11 человек», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Муми Нгамалё на 15-й минуте. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти, а через восемь минут Антон Миранчук забил третий мяч московской команды. Во втором тайме на 72-й минуте отличился Ярослав Гладышев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб поднялся на седьмое место, набрав 24 балла. Самарская команда расположилась на 13-й позиции с 17-ю баллами.

Ранее начало матча РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли.