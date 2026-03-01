Размер шрифта
«Есть вопросы»: легенда сборной России о судействе в матче «Локомотив» — «Пари НН»

Экс-игрок Булыкин заявил о вопросах к судейству в матче «Локомотив» — «Пари НН»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин признался, что у него возникли вопросы по судейству в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Пари Нижним Новгородом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«По пенальти, например. Там было настолько маленькое касание, что вряд ли оно тянуло на одиннадцатиметровый. <...> Да, у всех вопросы к судейству. И в этом матче, и в других. Будем надеяться, что арбитраж станет лучше и не будет сильно влиять на результат», — отметил он.

Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев поставил пенальти в ворота «Локомотива» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «железнодорожники», Дмитрий Воробьев с передачи Зелимхана Бакаева отличился на 15-й минуте. Нижегородцы сравняли на 69-й минуте, Олакунле Олусегун реализовал тот самый пенальти. Однако уже через три минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу Лукаса Фассона.

С 44-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после того, как Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение ему было вынесено за три минуты до этого.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее комментатор Константин Генич назвал пенальти в ворота «Локомотива» самым позорным в РПЛ.

 
