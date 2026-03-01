Размер шрифта
«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Динамо» со счетом 4:0 обыграло «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское «Динамо» с крупным счетом обыграло самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Муми Нгамалё на 15-й минуте. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти, а через восемь минут Антон Миранчук забил третий мяч московской команды. Во втором тайме на 72-й минуте отличился Ярослав Гладышев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб поднялся на седьмое место, набрав 24 балла. Самарская команда расположилась на 13-й позиции с 17-ю баллами.

В 20-м туре РПЛ «Динамо» 8 марта на выезде сразится с другим московским клубом — ЦСКА. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день примут махачкалинское «Динамо», игра начнется в 14:30 мск.

Ранее «Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у «Пари НН».

 
