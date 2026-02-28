Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

СКА проиграл «Локомотиву»

«Локомотив» одолел СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», завершилась с результатом 5:2. В составе ярославской команды голами отметились Рихард Паник, Георгий Иванов, который оформил хет-трик, и Рушан Рафиков. За СКА шайбы в этом матче забросили Матвей Короткий и Никита Дишковский.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате. Ярославская команда идет на первом месте Западной конференции КХЛ, набрав после 61 матча 87 очков. Для СКА это поражение стало вторым подряд. Петербургский клуб расположился на седьмом месте «Запада», имея в активе после 60 встреч 69 баллов.

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» 2 марта на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. СКА в тот же день сыграет с «Барысом» из Астаны. Начало матча — 19:30 мск.

Ранее московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!