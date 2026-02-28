СКА проиграл «Локомотиву»

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», завершилась с результатом 5:2. В составе ярославской команды голами отметились Рихард Паник, Георгий Иванов, который оформил хет-трик, и Рушан Рафиков. За СКА шайбы в этом матче забросили Матвей Короткий и Никита Дишковский.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате. Ярославская команда идет на первом месте Западной конференции КХЛ, набрав после 61 матча 87 очков. Для СКА это поражение стало вторым подряд. Петербургский клуб расположился на седьмом месте «Запада», имея в активе после 60 встреч 69 баллов.

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» 2 марта на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. СКА в тот же день сыграет с «Барысом» из Астаны. Начало матча — 19:30 мск.

Ранее московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ.