Коростелев и Непряева бегут спринт на Кубке мира. LIVE

Лыжные гонки. Кубок мира. 6-й этап. Фалун. Спринт. ОНЛАЙН
Sergey Elagin/Global Look Press

В шведском Фалуне в рамках шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам проходит спринт. Россию представляют Савелий Коростелев у мужчин и Дарья Непряева у женщин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

15:00

Квалификация у женщин началась.

14:55

Старт-лист у женщин:

2. Майя Далквист (Швеция)
4. Моа Илар (Швеция)
6. Колетта Ридзек (Германия)
7. Юлие Дривенес (Норвегия)
8. Джесси Диггинс (США)
10. Милла Андреассен (Норвегия)
12. Лаура Гиммлер (Германия)
13. Леа Фишер (Швейцария)
14. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
15. Катержина Янатова (Чехия)
16. Матильде Мирвол (Норвегия)
17. Юлие Мире (Норвегия)
18. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
22. Аня Вебер (Швейцария)
24. Линн Сван (Швеция)
26. Эмма Рибом (Швеция)
28. Йоханна Хагстрем (Швеция)
29. Моа Лундгрен (Швеция)
30. Надин Фендрих (Швейцария)
32. Лотта Венг (Норвегия)
36. Дарья Непряева (Россия)

14:50

Старт-лист у мужчин:

3. Юхан Хагстрем (Швеция)
4. Федерико Пеллегрино (Италия)5. Беньямин Мозер (Австрия)
8. Оскар Опстад Вике (Норвегия)
14. Яник Рибли (Швейцария)
16. Ансгар Эвенсен (Норвегия)
18. Жюль Шаппа (Франция)
19. Давиде Грац (Италия)
20. Гас Шумахер (США)
21. Джеймс Шунмейкер (США)
22. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
24. Ларс Хегген (Норвегия)
26. Йони Мяки (Финляндия)
29. Люка Шанава (Франция)
30. Эвен Нортуг (Норвегия)
33. Элиа Барп (Италия)
42. Савелий Коростелев (Россия)

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В шведском Фалуне в рамках шестого этапа Кубка мира лыжники и лыжницы соревнуются в спринте. Россию представят Савелий Коростелев и Дарья Непряева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

 
