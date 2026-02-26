Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«Мизантропка»: Губерниев ответил Вяльбе про Коростелева и Непряеву

Губерниев назвал Вяльбе мизантропкой из-за слов про Коростелева и Непряеву
Кристина Кормилицына/Мария Девахина/РИА Новости

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о словах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о Савелии Коростелеве и Дарье Непряевой, передает «Sport24».

«Не надо судить о людях по себе. Елена Валерьевна как человек, который ненавидит людей, — она мизантропка. Каждый нормальный человек порадуется за Непряеву и Коростелева и захочет их обыграть как участников Олимпийских игр. Не надо говорить за всех лыжников. Вяльбе сейчас на пороге своей отставки ведет себя очень некрасиво. Ее надо гнать поганой метлой!» — сказал Губерниев.

Ранее Вяльбе выразила опасение, что другие члены сборной России могут негативно воспринять лыжников, вернувшихся с Олимпийских игр-2026.

Непряева и Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Вяльбе раскритиковала лыжницу Веронику Степанову.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!