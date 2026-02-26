«Мизантропка»: Губерниев ответил Вяльбе про Коростелева и Непряеву

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о словах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о Савелии Коростелеве и Дарье Непряевой, передает «Sport24».

«Не надо судить о людях по себе. Елена Валерьевна как человек, который ненавидит людей, — она мизантропка. Каждый нормальный человек порадуется за Непряеву и Коростелева и захочет их обыграть как участников Олимпийских игр. Не надо говорить за всех лыжников. Вяльбе сейчас на пороге своей отставки ведет себя очень некрасиво. Ее надо гнать поганой метлой!» — сказал Губерниев.

Ранее Вяльбе выразила опасение, что другие члены сборной России могут негативно воспринять лыжников, вернувшихся с Олимпийских игр-2026.

Непряева и Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

