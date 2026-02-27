«Нужен аргумент перед Украиной»: в Госдуме оценили решение CAS по России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему Спортивный арбитражный суд (CAS) признал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об отстранении российских спортсменов дискриминационным. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Я неоднократно говорила: это возможность для федерации сослаться на CAS и допустить нас. Они же не могут сделать это просто так, им нужен аргумент перед Украиной. Вот теперь они смогут сказать: «CAS вынес решение, мы не можем ему противостоять. Идите в CAS, подавайте новый иск», — отметила она.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках. Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Также на Олимпиаде выступили горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Ранее Коростелев и Непряева отказались от выступления в США.