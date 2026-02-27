Довольно высок темп игры, борьба плотная на каждом участке поля.
Ковырялись футболисты «Зенита» в штрафной «Балтики», в итоге Дуглас Сантос попробовал ударить, но мяч даже до Бориско не долетел.
«Зенит» заработал штрафной на правом фланге, Глушенков выполнил подачу в штрафную, но там атака хозяев закончилась их же фолом.
Джон Джон добрался до мяча в воздухе в атаке «Зенита» и пробил головой, но точно в руки Бориско.
Мяч после подачи Максима Петрова в атаке «Балтики» свалился и улетел за лицевую линию по высокой дуге.
Мантуан пробил с линии штрафной с подбора после подачи углового, но в блок.
Вот получился быстрый выпад у «Зенита», но после прострела Педро мяч застрял в ногах у Бевеева, который затем вынес на угловой.
У «Зенита» пока совершенно нет никакой атакующей игры. Слишком мощные движение и прессинг демонстрирует на старте матча «Балтика».
Николай Титков сорвал атаку «Зенита», схватив руками Джон Джона, и получил первую в матче желтую карточку.
«Балтика» очень активно начала встречу, «Зениту» непросто под прессингом калининградцев.
«Балтика» заработала первый в матче угловой. Подача привела к повторному корнеру. Но и после нее воздух выиграли зенитовцы.
Дуран после борьбы в центре поля с Андраде и Беликовым заработал первый фол на себе в РПЛ.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из подмосковных Люберец во главе.
А вот стартовый состав «Балтики» от Андрея Талалаева: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, М. Петров, Хиль.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак: Адамов, Дуглас Сантос, Дивеев, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче после возобновления сезона в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге встречаются «Зенит» и калининградская «Балтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.