Первый матч после зимы: «Зенит» принимает «Балтику». LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Зенит» — «Балтика». ОНЛАЙН

Футбольный клуб «Зенит»
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги, первом после зимней паузы, «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
27 февраля 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

7' Титков

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
25'

Довольно высок темп игры, борьба плотная на каждом участке поля.

23'

Ковырялись футболисты «Зенита» в штрафной «Балтики», в итоге Дуглас Сантос попробовал ударить, но мяч даже до Бориско не долетел.

21'

«Зенит» заработал штрафной на правом фланге, Глушенков выполнил подачу в штрафную, но там атака хозяев закончилась их же фолом.

18'

Джон Джон добрался до мяча в воздухе в атаке «Зенита» и пробил головой, но точно в руки Бориско.

15'

Мяч после подачи Максима Петрова в атаке «Балтики» свалился и улетел за лицевую линию по высокой дуге.

13'

Мантуан пробил с линии штрафной с подбора после подачи углового, но в блок.

12'

Вот получился быстрый выпад у «Зенита», но после прострела Педро мяч застрял в ногах у Бевеева, который затем вынес на угловой.

10'

У «Зенита» пока совершенно нет никакой атакующей игры. Слишком мощные движение и прессинг демонстрирует на старте матча «Балтика».

7'

Николай Титков сорвал атаку «Зенита», схватив руками Джон Джона, и получил первую в матче желтую карточку.

5'

«Балтика» очень активно начала встречу, «Зениту» непросто под прессингом калининградцев.

3'

«Балтика» заработала первый в матче угловой. Подача привела к повторному корнеру. Но и после нее воздух выиграли зенитовцы.

2'

Дуран после борьбы в центре поля с Андраде и Беликовым заработал первый фол на себе в РПЛ.

1'

Поееееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из подмосковных Люберец во главе.

19:25

А вот стартовый состав «Балтики» от Андрея Талалаева: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, М. Петров, Хиль.

19:20

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак: Адамов, Дуглас Сантос, Дивеев, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче после возобновления сезона в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге встречаются «Зенит» и калининградская «Балтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

