Бывшему главе «Локомотива» дали 10 лет

Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Гособвинение запрашивало для Липатова 12 лет колонии строгого режима.

В январе этого года бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов дал признательные показания по делу о заказном убийстве советника главы министерства путей сообщения России Александра Фоминова в 2002 году. По данным следствия, Липатов выплатил $200 тыс. для ликвидации Фоминова из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос.

Липатов возглавлял «Локомотив» с 2002-го по 2010-й: за это время «железнодорожники» дважды выиграли чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России и добились лучшего для себя результата в Лиге чемпионов УЕФА. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

