Тарасова высказалась о возвращении Трусовой в большой спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала в беседе с aif.ru текущую форму серебряной призерки Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой.

По словам Тарасовой, Трусова, недавно опубликовавшая в своем Telegram-канале видео с исполнением четверного лутца, готовится к соревнованиям у Ильи Авербуха.

«Саша говорит, что хочет поучаствовать в следующих Олимпийских играх, но нужно смотреть, как она себя будет чувствовать и как себя показывать. У всех спортсменов разные возможности», — подчеркнула тренер.

По мнению Тарасовой, то, что Трусова продемонстрировала четверной лутц, свидетельствует о том, что фигуристка хочет вернуться в большой спорт.

Напомним, в марте 2025-го Александра Трусова и ее муж, фигурист Макар Игнатов, объявили, что ждут ребенка. 6 августа того же года у спортсменов родился сын, которому дали имя Михаил.

В 2022 году на Олимпийских играх в Пекине Александра Трусова стала обладательницей серебряной награды, уступив первое место соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также вторая (после Мики Андо), выполнившая четверной сальхов.

