Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Тарасова высказалась о возвращении Трусовой в большой спорт

Тарасова: Трусова готовится к соревнованиям у Авербуха
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала в беседе с aif.ru текущую форму серебряной призерки Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой.

По словам Тарасовой, Трусова, недавно опубликовавшая в своем Telegram-канале видео с исполнением четверного лутца, готовится к соревнованиям у Ильи Авербуха.

«Саша говорит, что хочет поучаствовать в следующих Олимпийских играх, но нужно смотреть, как она себя будет чувствовать и как себя показывать. У всех спортсменов разные возможности», — подчеркнула тренер.

По мнению Тарасовой, то, что Трусова продемонстрировала четверной лутц, свидетельствует о том, что фигуристка хочет вернуться в большой спорт.

Напомним, в марте 2025-го Александра Трусова и ее муж, фигурист Макар Игнатов, объявили, что ждут ребенка. 6 августа того же года у спортсменов родился сын, которому дали имя Михаил.

В 2022 году на Олимпийских играх в Пекине Александра Трусова стала обладательницей серебряной награды, уступив первое место соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также вторая (после Мики Андо), выполнившая четверной сальхов.

Ранее Тарасова заявила, что Гуменника обокрали на Олимпиаде.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!