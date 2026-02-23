Размер шрифта
Тарасова заявила, что Гуменника обокрали на Олимпиаде

Тарасова: у нас не одна медаль, а две, Гуменника просто обокрали
Amanda Perobelli/Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года в Италии, передает «Советский спорт».

«Единственная медаль? У нас она не одна, а их две, потому что Петра Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», — сказала Тарасова.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Единственной медалью для России стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Ранее Александр Тихонов объяснил, почему Россия выиграла только одну медаль на Играх-2026.
 
