Одноклубника российского вратаря Сафонова будут судить за изнасилование

France24: защитник «ПСЖ» Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафа Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании, сообщает France24.

В социальных сетях защитник заявил, что не признает вины.

«Сегодня обвинения в изнасиловании достаточно для того, чтобы начать судебное разбирательство, даже несмотря на то, что все доказывает его лживость. Я отрицаю свою причастность к этому», — написал Хакими.

Обвинившая футболиста в преступлении рассказала в 2023 году в полиции, что Хакими без ее согласия начал совершать насильственные действия. Девушке удалось оттолкнуть Хакими ногой и покинуть жилище футболиста. На следующий день она обратилась в полицию, но в итоге отказалась подать заявление на марокканца. Тем не менее прокуратура решила самостоятельно заняться расследованием произошедшего.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Хакими провел 12 матчей, в которых забил два гола.

Ранее мужчина материл футбольного судью и получил удар материл от обиженной жены.
 
